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    В «Уфе» могут сократить зарплаты игрокам на время карантина

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не исключил, что клуб будет пытаться договориться с игроками о сокращении зарплат, если чемпионат не возобновится.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать.

    Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу», — заявил Газизов ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на подобную меру пошел грозненский «Ахмат». В Европе подобное решение приняли в «Ювентусе».

    Чемпионат России ушел на временную паузу из-за эпидемии коронавируса. Она продлится до 10 апреля, но не исключено, что данная дата будет в итоге пересмотрена.

    «Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля», — сказал Газизов. 0

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