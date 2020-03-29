В «Уфе» могут сократить зарплаты игрокам на время карантина

Шамиль Газизов
globallookpress.com
«Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать.
Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу», — заявил Газизов ТАСС.
Ранее сообщалось, что на подобную меру пошел грозненский «Ахмат». В Европе подобное решение приняли в «Ювентусе».
Чемпионат России ушел на временную паузу из-за эпидемии коронавируса. Она продлится до 10 апреля, но не исключено, что данная дата будет в итоге пересмотрена.
«Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля», — сказал Газизов. 0