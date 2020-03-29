Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом с аварией на ЧАЭС

Главный тренер сборной Украинырассказал о жизни в условиях пандемии коронавируса.

«Со мной все в порядке. Живу за городом, нахожусь в самоизоляции уже десять дней. Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нужно оставаться дома и дать врачам возможность делать их работу, которая очень важна.

Да, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Тогда мне было девять лет.

Никто не может быть уверен, что он не заражен. Мы не должны выходить на улицу, нужно думать не только о себе, но прежде всего о тех людях, для которых вирус является большой угрозой», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia. 0