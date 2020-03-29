Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом с аварией на ЧАЭС

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    Футбол Сборная Украины Футбол УкраиныКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о жизни в условиях пандемии коронавируса.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    «Со мной все в порядке. Живу за городом, нахожусь в самоизоляции уже десять дней. Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нужно оставаться дома и дать врачам возможность делать их работу, которая очень важна.

    Да, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Тогда мне было девять лет.

    Никто не может быть уверен, что он не заражен. Мы не должны выходить на улицу, нужно думать не только о себе, но прежде всего о тех людях, для которых вирус является большой угрозой», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia. 0

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