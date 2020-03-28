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    Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы

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    Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что подписал с клубом соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    Напомним, что РПЛ была приостановлена 17 марта. После 22-х сыгранных туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

    «Позднее станет известно, продолжим ли мы тренироваться индивидуально или будем снова заниматься вместе. Теоретически мы можем тренироваться, но только дома.

    Мы подписали документ, что не должны пока покидать Москву. Логично, что подобный документ подписывают все ребята из сборной, играющие за рубежом.

    Я ожидал, что РПЛ приостановят. Конечно, в команде всем жаль, что мы не играем, но главное, чтобы мы были здоровы», — цитирует Крала Gol.

    В настоящий момент в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек, умерли — 5. 0

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