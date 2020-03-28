Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»

Футболистам «Ювентуса» в ближайшее время могут снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Tuttosport.

По информации издания, защитник Джорджо Кьеллини, имеющий степень магистра экономики, сам предложил клубу варианты снижения влияния зарплат на бюджет в условиях кризиса.

Кьеллини обсудил сложившуюся ситуацию с партнерами по команде и даже получил поддержку Криштиану Роналду.

Кроме того, защитник пообщался с руководителями туринцев — Андреа Аньелли и Фабио Паратичи.

Ранее стало известно, что Роналду помог больницам на Мадейре, купив пять аппаратов ИВЛ. 0