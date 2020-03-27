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    Доннарумма: Всегда больше всего боялся Роналду

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    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о преданности к своему нынешнему клубу, а также о том, кого из нападающих боялся больше всего.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Цвета "россонери" очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом "Милана".

    Первая цель, которую я разделяю с клубом, это та, которую мы поставили перед собой в начале сезона. Личная цель — всегда стараться изо всех сил и делать все, чтобы пропустить как можно меньше голов.

    Что касается нападающих, я столкнулся со многими великими нападающими, но всегда больше всего боялся Роналду», — цитирует Доннарумму Football Italia.

    Ранее сообщалось, что из-за затруднительных переговоров о новом контракте Доннарумма может покинуть клуб летом. 0

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