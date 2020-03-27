Доннарумма: Всегда больше всего боялся Роналду

Джанлуиджи Доннарумма
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«Цвета "россонери" очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом "Милана".
Первая цель, которую я разделяю с клубом, это та, которую мы поставили перед собой в начале сезона. Личная цель — всегда стараться изо всех сил и делать все, чтобы пропустить как можно меньше голов.
Что касается нападающих, я столкнулся со многими великими нападающими, но всегда больше всего боялся Роналду», — цитирует Доннарумму Football Italia.
Ранее сообщалось, что из-за затруднительных переговоров о новом контракте Доннарумма может покинуть клуб летом. 0