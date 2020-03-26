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    Худяков: Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, то чемпионат России надо заканчивать досрочно.

    Фанаты «Зенита»
    Фанаты «Зенита»

    Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

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    • «Мое мнение, что надо смотреть за ситуацией в ближайшие две недели. Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать.

    Если же все будет благополучно, эпидемия пойдет на спад, то не вижу препятствий, чтобы доиграть.

    До 1 апреля у команды карантин, она проводит онлайн-тренировки. Но, думаю, всё это продлится до 5 апреля.

    Надо переждать ситуацию, здоровье людей выходит на первый план. Важно прислушиваться к специалистам и выполнять их рекомендации», — цитирует Худякова «РИА Новости».

    Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа. 0

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