Худяков: Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать

Спортивный директор «Тамбова»считает, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, то чемпионат России надо заканчивать досрочно.

Чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Мое мнение, что надо смотреть за ситуацией в ближайшие две недели. Если число заболевших будет расти, то чемпионат надо заканчивать.

Если же все будет благополучно, эпидемия пойдет на спад, то не вижу препятствий, чтобы доиграть.

До 1 апреля у команды карантин, она проводит онлайн-тренировки. Но, думаю, всё это продлится до 5 апреля.

Надо переждать ситуацию, здоровье людей выходит на первый план. Важно прислушиваться к специалистам и выполнять их рекомендации», — цитирует Худякова «РИА Новости».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа. 0