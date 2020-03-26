Черчесов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал решение УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.

«Было ли это единственно возможным развитием событий с учетом сложившейся ситуации? Не готов ответить на последний вопрос, потому что есть руководители, которые наверняка все взвешивают.

Кто владеет информацией — тот и может принимать решения. А когда проводить Евро — зимой, что ли?

Видимо, есть нюансы, которых мы не знаем. Была видеоконференция, на ней выступил президент УЕФА Александр Чеферин, вслед за ним — несколько представителей национальных федераций со своими идеями.

Хорошо, по крайней мере, то, что мы уже знаем: турнир стартует в такой-то срок. Есть определенность, от которой можно отталкиваться.

Альтернативных вариантов не предлагали. Видимо, все уже было обговорено. В сугубо информативном ключе нам сообщили несколько вариантов развития событий по возобновлению сезона в лигах.

Главное — рекомендация закончить до 30 июня национальные чемпионаты, чтобы 27-го можно было сыграть финал Лиги чемпионов.

Выступления же касались прежде всего сроков контрактов с футболистами. То есть нюансы, которые обсуждались, касались больше клубов, нежели сборных», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

В финальной части чемпионата Европы-2020 сборная России попала в одну группу со сборными Дании, Бельгии и Финляндии. 0