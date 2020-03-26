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    «Челси» планирует заработать на продаже двух футболистов

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    «Челси» рассчитывает продать защитника Эмерсона и полузащитника Виктора Мозеса, выступающего за «Интер» на правах аренды, сообщает Goal.com.

    Эмерсон
    Эмерсон

    По информации источника, в лондонском клубе рассчитывают заработать 30 миллионов фунтов на продаже этих футболистов. Сообщается, что «Челси» намерен инвестировать эту сумму в покупку нового левого защитника.

    Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «синих» к Бену Чилуэллу («Лестер»), Николасу Тальяфико («Аякс») и Алексу Теллесу («Порту»).

    Виктор Мозес провел 7 матчей за «Интер» в сезоне-2019/20, на его счету игрока 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что итальянцы готовы выкупить игрока.

    25-летний Эмерсон отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Челси» в сезоне-2019/20. 0

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