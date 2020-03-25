Президент «Сампдории»: Сезон в Серии А нужно завершить досрочно

Массимо Ферреро
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«Следующая Серия А должна быть такой же, как и в этом году. Для меня сезон закончен сейчас. Чемпионство? Да, Лотито может прибить меня за такое мнение, но это жизнь, Серию А нужно закончить сейчас.
Мы должны двигаться в этом направлении. Давайте уже говорить о следующем чемпионате, не об этом», — цитирует Ферреро Football Italia.
Напомним, чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура.
Италия является лидером среди европейских стран по числу случаев заражения коронавирусом. В стране выявлено более 69 тысяч инфицированных. 0