Президент «Сампдории»: Сезон в Серии А нужно завершить досрочно

Президентсчитает, что доиграть сезон-2019/2020 в Серии А уже невозможно, и предлагает думать о следующем розыгрыше турнира.

«Следующая Серия А должна быть такой же, как и в этом году. Для меня сезон закончен сейчас. Чемпионство? Да, Лотито может прибить меня за такое мнение, но это жизнь, Серию А нужно закончить сейчас.

Мы должны двигаться в этом направлении. Давайте уже говорить о следующем чемпионате, не об этом», — цитирует Ферреро Football Italia.

Напомним, чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура.

Италия является лидером среди европейских стран по числу случаев заражения коронавирусом. В стране выявлено более 69 тысяч инфицированных. 0