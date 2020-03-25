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    Президент «Сампдории»: Сезон в Серии А нужно завершить досрочно

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Италии Сампдория
    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро считает, что доиграть сезон-2019/2020 в Серии А уже невозможно, и предлагает думать о следующем розыгрыше турнира.

    Массимо Ферреро
    Массимо Ферреро

    «Следующая Серия А должна быть такой же, как и в этом году. Для меня сезон закончен сейчас. Чемпионство? Да, Лотито может прибить меня за такое мнение, но это жизнь, Серию А нужно закончить сейчас.

    Мы должны двигаться в этом направлении. Давайте уже говорить о следующем чемпионате, не об этом», — цитирует Ферреро Football Italia.

    Напомним, чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура.

    Италия является лидером среди европейских стран по числу случаев заражения коронавирусом. В стране выявлено более 69 тысяч инфицированных. 0

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