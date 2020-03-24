Месси, Роналду и Неймар — самые высокооплачиваемые футболисты мира

Издание France Football провело исследование уровня доходов футболистов и тренеров.

При анализе учитывались зарплаты игроков, доходы от имиджевых прав и заработанные за прошлый сезон бонусы.

Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший 131 миллион евро.

Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с доходом 118 миллионов евро.

Тройку замкнул нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, заработавший за прошлый сезон 95 миллионов евро.

Среди тренеров первое место в рейтинге занял главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который заработал за год 40,5 миллиона евро.

Вторым стал Антонио Конте из «Интера» с доходом 30 миллионов евро. Третье место занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, заработавший 27,5 миллиона евро. 0