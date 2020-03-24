Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»

Нападающийможет продолжить карьеру на другом континенте. В услугах футболиста заинтересована аргентинская, сообщает El Pais.

33-летний уругваец может перейти в «Боку» бесплатно в качестве свободного агента. У футболиста летом заканчивается контракт с парижским клубом.

Напомним, что в настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса выступают нападающий Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате.

Помимо «Боки» на Кавани претендуют мадридский «Атлетико» и клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в МЛС. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он провел за ПСЖ 14 матчей и забил четыре мяча. 0