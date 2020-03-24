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    Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»

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    Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру на другом континенте. В услугах футболиста заинтересована аргентинская «Бока Хуниорс», сообщает El Pais.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    33-летний уругваец может перейти в «Боку» бесплатно в качестве свободного агента. У футболиста летом заканчивается контракт с парижским клубом.

    Напомним, что в настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса выступают нападающий Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате.

    Помимо «Боки» на Кавани претендуют мадридский «Атлетико» и клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в МЛС. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он провел за ПСЖ 14 матчей и забил четыре мяча. 0

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