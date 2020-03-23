КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    При Сансе «Реал» выиграл первый Кубок чемпионов за 32 годаСанс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливым
  • 11:26
    • Логинов — седьмой по сумме призовых за сезон
  • 10:16
    • Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вариант отмены Игр
  • 07:00
    • Канада отказалась от участия в ОИ-2020
  • 00:18
    • В «Айлендерс» ожидают перехода Сорокина в следующем сезоне
  • 23:04
    • Коронавирус угрожает проведению чемпионата Австралии
    Все новости спорта

    Кокорин и Азмун претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте

    Футбол Футбол России РПЛ Сочи Локомотив Зенит Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны претенденты на награду лучшему игроку месяца в российской Премьер-лиге в марте.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    За награду поспорят Сердар Азмун («Зенит» — 3 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Александр Кокорин («Сочи» — 4 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Кристиан Нобоа («Сочи» — 4 игры, 2 гола, 2 голевые передачи), Александр Беленов («Уфа» — 3 игры, 2 матча на ноль), Гжегож Крыховяк («Локомотив» — 3 игры, 1 гол, 1 голевая передача).

    Напомним, что на данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФА
  • 19/03/2020 в 13:51
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»
  • 1.61
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Мельбурн Сити» третью победу над «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Дирианген» — «Окоталь»: лидер победит?
  • «Дирианген» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Садио Мане Футбол АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не судКак бы ни было тяжело, но футбольный сезон 2019/20 нужно доиграть Вчера в 21:490
  • 11:43
    • Кокорин и Азмун претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте
  • 11:10
    • Оглашены претенденты на звание тренера месяца в РПЛ
  • 08:28
    • Австралия вслед за Канадой не пустит своих спортсменов на Олимпиаду-2020
    Пауло Дибала Футбол Пандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?Известные игроки, которые переболели и не только Вчера в 16:230
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • 3.00
    •
  • 10:54
    • Руни: «Ливерпуль» заслужил выиграть АПЛ
  • 10:37
    • «Трактор» приостановил тренировки всех команд
  • 09:59
    • Ракитич: Будет тяжело вернуть форму после месячного простоя
    Пока в Дрездене футбол только такой Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 22 мартаКоронавирус официально расправился с чемпионатом мира по хоккею. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:300
  • 07:14
    • В системе «Барселоны» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
  • 09:44
    • Форвард «Вулверхэмптона» — главная трансферная цель «Реала» на лето
  • 09:30
    • Наингголан: Я неплохо справляюсь с затворничеством
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие