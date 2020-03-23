Кокорин и Азмун претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте

За награду поспорят Сердар Азмун («Зенит» — 3 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Александр Кокорин («Сочи» — 4 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Кристиан Нобоа («Сочи» — 4 игры, 2 гола, 2 голевые передачи), Александр Беленов («Уфа» — 3 игры, 2 матча на ноль), Гжегож Крыховяк («Локомотив» — 3 игры, 1 гол, 1 голевая передача).
🌟 Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
⠀
Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY ✅
⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j
Напомним, что на данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.