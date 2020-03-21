«Бенфика» пожертвовала миллион евро на борьбу с коронавирусом

«Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело.
Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать 1 миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования.
Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения», — говорится в заявлении.
В Португалии зафиксировано более 1000 случаев заражения COVID-19, шесть человек умерло от вируса. 0