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    «Наполи» и «Рома» нацелились на форварда «Торино»

    Футбол Трансферы Футбол Италии Торино Наполи Рома
    Нападающий «Торино» Андреа Белотти летом может сменить команду, утверждает Calciomercato.

    Андреа Белотти
    Андреа Белотти

    Как сообщает издание, форвардом интересуются «Наполи» и «Рома». У футболиста есть сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но этот пункт контракта относится к командам за пределами страны.

    Белотти перешел в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила 8,4 миллиона евро. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне в составе «Торино» в Серии A Белотти забил девять мячей и отдал три голевые передачи. 0

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