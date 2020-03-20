«Наполи» и «Рома» нацелились на форварда «Торино»

Нападающийлетом может сменить команду, утверждает Calciomercato.

Как сообщает издание, форвардом интересуются «Наполи» и «Рома». У футболиста есть сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но этот пункт контракта относится к командам за пределами страны.

Белотти перешел в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила 8,4 миллиона евро. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне в составе «Торино» в Серии A Белотти забил девять мячей и отдал три голевые передачи. 0