Йовича обвинили в нарушении карантина

Нападающий «Реала»был обвинен в нарушении карантина из-за коронавируса, сообщает Sky Sports

Закон о чрезвычайном положении в Сербии, принятый в целях прекращения распространения коронавируса, призывает всех, кто возвращается из государств зоны повышенного риска, к самоизоляции на срок до 28 дней.

На прошлой неделе нападающий, вернувшийся из Мадрида, был замечен на улицах Белграда, а также на дне рождения своей подруги.

«Тот факт, что это богатые известные спортсмены, не помешает им быть наказанными. Либо они будут уважать закон, либо они попадут в тюрьму», — заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Форвард «Реала» в ответ написал в своем инстаграме, что сдал отрицательные тесты на коронавирус как в Испании, так и в Сербии.

«Мне очень грустно быть главной темой обсуждения в последние дни в эти сложные времена для всех, особенно для врачей и всего медицинского персонала.

Мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому после разрешения "Реала" я решил вернуться в Сербию, чтобы быть ближе к своей семье и к своему народу.

Когда я вернулся домой, еще раз сдал тест — вновь отрицательный. Я извиняюсь за тех, кто не выполняет свою работу должным образом, предоставляя неверную информацию обо мне.

Давай, Сербия, мы справимся вместе», — написал Йович в сториз своего инстаграма.

Отметим, что ранее форвард рассказал, что во время восстановления от травмы плавал в одном бассейне с игроком баскетбольного «Реала», сдавшим положительный тест на коронавирус. 0