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    Йовича обвинили в нарушении карантина

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    Нападающий «Реала» Лука Йович был обвинен в нарушении карантина из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

    Лука Йович
    Лука Йович

    Закон о чрезвычайном положении в Сербии, принятый в целях прекращения распространения коронавируса, призывает всех, кто возвращается из государств зоны повышенного риска, к самоизоляции на срок до 28 дней.

    На прошлой неделе нападающий, вернувшийся из Мадрида, был замечен на улицах Белграда, а также на дне рождения своей подруги.

    «Тот факт, что это богатые известные спортсмены, не помешает им быть наказанными. Либо они будут уважать закон, либо они попадут в тюрьму», — заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

    Форвард «Реала» в ответ написал в своем инстаграме, что сдал отрицательные тесты на коронавирус как в Испании, так и в Сербии.

    «Мне очень грустно быть главной темой обсуждения в последние дни в эти сложные времена для всех, особенно для врачей и всего медицинского персонала.

    Мой тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому после разрешения "Реала" я решил вернуться в Сербию, чтобы быть ближе к своей семье и к своему народу.

    Когда я вернулся домой, еще раз сдал тест — вновь отрицательный. Я извиняюсь за тех, кто не выполняет свою работу должным образом, предоставляя неверную информацию обо мне.

    Давай, Сербия, мы справимся вместе», — написал Йович в сториз своего инстаграма.

    Отметим, что ранее форвард рассказал, что во время восстановления от травмы плавал в одном бассейне с игроком баскетбольного «Реала», сдавшим положительный тест на коронавирус. 0

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