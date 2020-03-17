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    Сборная России подтвердила перенос Евро-2020 на год

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    Сборная России в своем официальном аккаунте в Twitter подтвердила озвученную ранее Норвежской футбольной ассоциацией информацию о переносе Евро-2020.

    Евро-2020
    Евро-2020

    Турнир перенесен на лето 2021 года.

    «Евро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется», — говорится в сообщении.

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