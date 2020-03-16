«Тамбов» — «Крылья Советов»: счет матча 3:0, обзор голов

«Тамбов» и «Крылья» ведут борьбу за выживание
ФК «Тамбов»
Поединок завершился победой «Тамбова» со счетом 3:0.
Хозяева вышли вперед на 33-й минуте: тамбовчане вышли в контратаку, с подачей с правого фланга самарцы справились, мяч вылетел к радиусу штрафной, а Мелкадзе пробил под штангу ворот.
Преимущество «Тамбова» удвоил Обухов, который перехватил передачу защитника на вратаря, вышел к воротам и реализовал момент. Точку на 80-й минуте поставил Килин, который забежал за спину соперника, подхватил мяч, вошел в штрафную и нанес точный удар.
«Тамбов» имеет 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Крыльев» 22 пункта и 15-я строчка.
РПЛ. 22-й тур
«Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара) — 3:0 (1:0)
Голы: Мелкадзе, 33 (1:0). Обухов, 54 (2:0). Килин, 80 (3:0)«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Шляков, Грицаенко, Филин, Килин, Костюков (Федчук, 45+1), Чуперка, Обухов (Мамтов, 78), Мелкадзе«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов, Тимофеев (Хади, 86), Антон, Глушенков (Комбаров, 62), Попович, Радонич (Голенков, 55)Предупреждения: Кабутов, 25. Чернов, 45+1. Радонич, 46. Мелкадзе, 60. Килин, 61. Анюков, 65