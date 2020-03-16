«Тамбов» — «Крылья Советов»: счет матча 3:0, обзор голов

Состоялся матч 22-го тура, в которомпринимал

«Тамбов» и «Крылья» ведут борьбу за выживание ФК «Тамбов» 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Поединок завершился победой «Тамбова» со счетом 3:0.

Хозяева вышли вперед на 33-й минуте: тамбовчане вышли в контратаку, с подачей с правого фланга самарцы справились, мяч вылетел к радиусу штрафной, а Мелкадзе пробил под штангу ворот.

Преимущество «Тамбова» удвоил Обухов, который перехватил передачу защитника на вратаря, вышел к воротам и реализовал момент. Точку на 80-й минуте поставил Килин, который забежал за спину соперника, подхватил мяч, вошел в штрафную и нанес точный удар.

«Тамбов» имеет 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Крыльев» 22 пункта и 15-я строчка.