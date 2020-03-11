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    Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    Встречу «Ростов» — «Локомотив», которая пройдет 15 марта, доверили бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

    Помогать Вилкову будут Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Амелин. VAR — Василий Казарцев.

    На других матчах будут работать:

    13 марта (пятница)

    «Ахмат» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Николай Богач (Люберцы); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    14 марта (суббота)

    «Оренбург» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); VAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    «Зенит» — «Урал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Павел Кукуян (Сочи), AVAR — Илья Елеференко (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Антон Кобзев (Москва); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

    15 марта (воскресенье)

    «Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR — Николай Еремин (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    ЦСКА — «Уфа»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); VAR — Евгений Турбин (Дмитров), AVAR — Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    16 марта (понедельник)

    «Тамбов» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), AVAR — Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва). 0

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