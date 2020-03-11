Моуринью: Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после второго поражения от «РБ Лейпциг» (0:3).

«Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда.

Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы.

Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков — они отдали все что могли.

Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть.

Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0