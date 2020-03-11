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    Моуринью: Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после второго поражения от «РБ Лейпциг» (0:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда.

    Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

    Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут.

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    • Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы.

    Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков — они отдали все что могли.

    Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть.

    Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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