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    Анхелиньо: «Лейпциг» доминировал, но для этого пришлось сильно постараться

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    Защитник «Лейпцига» Анхелиньо прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Анхелиньо
    Анхелиньо

    «Восхитительный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились и сразу же взялись за дело. Мы очень рады.

    Было непросто — нам пришлось много работать. Вы видели по игре, каков был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться.

    Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда — одно целое.

    Было бы здорово сыграть в следующем раунде с "Манчестер Сити". Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа — залог нашего успеха», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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