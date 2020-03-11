Анхелиньо: «Лейпциг» доминировал, но для этого пришлось сильно постараться

Защитник «Лейпцига»прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Восхитительный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились и сразу же взялись за дело. Мы очень рады.

Было непросто — нам пришлось много работать. Вы видели по игре, каков был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться.

Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда — одно целое.

Было бы здорово сыграть в следующем раунде с "Манчестер Сити". Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа — залог нашего успеха», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0