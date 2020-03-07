Шунин: Мы доминировали сегодня, можно было и больше забивать

Вратарь «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Нам в принципе важно было победить. "Спартак" мы уже забыли. Проехали. Мы доминировали сегодня на поле, и результат получился закономерный.

Можно было и больше забивать. Не знаю, был ли офсайд в моменте с отмененным голом. Но мы в любом случае выиграли уверенно.

Я рад, что намечается хорошая связка Рауша и Комличенко. Коля хорош при подачах и все об этом знают.

Вот и сегодня получилось, что два момента и два гола. Жаль один не засчитали, а то концовка была бы более спокойная.

Да, за последние шесть матчей, "Тамбов" проиграл только "Локомотиву". При этом три последних матча они сыграли на ноль. Но я не смотрел на соперника.

Мы готовились к нему, знали сильные и слабые стороны, за счет чего его можно вскрыть и как с ним играть. Сделали так, как и договаривались, вскрыли эту команду», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0