«Барселона» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор голов

«Барселона»
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На 80-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — защитник подыграл рукой. Месси уверенно реализовал одиннадцатиметровый — Ремиро угадал, но не дотянулся.
В компенсированное время Месси разогнал атаку и сыграл на Фати, который обыграл последнего защитника и покатил мяч Жорди Альбе на пустые ворота. Гол, однако, был отменен — Фати был в офсайде.
«Барселона» с 58 очками возглавила турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» — 6-я строчка и 43 балла.
«Реал» Зинедина Зидана располагается на втором месте с 56 очками после 26 игр.
Примера. 27-й тур
«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 81 — с пенальти«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 85), Брэйтуэйт (Фирпо, 88)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте (Субельдия, 71), Горосабель, Ле Норман, Порту, Мерино, Гевара, Эдегор, Исак (Виллиан Жозе, 84), Барренечеа (Оярсабаль, 58)Предупреждения: Лангле, 16. Месси, 42. Мерино, 56. Пике, 61. Гевара, 76. Оярсабаль, 81. Бускетс, 88