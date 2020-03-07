«Барселона» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 27-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 1:0.

На 80-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — защитник подыграл рукой. Месси уверенно реализовал одиннадцатиметровый — Ремиро угадал, но не дотянулся.

В компенсированное время Месси разогнал атаку и сыграл на Фати, который обыграл последнего защитника и покатил мяч Жорди Альбе на пустые ворота. Гол, однако, был отменен — Фати был в офсайде.

«Барселона» с 58 очками возглавила турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» — 6-я строчка и 43 балла.

«Реал» Зинедина Зидана располагается на втором месте с 56 очками после 26 игр.