«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0.

Свой единственный гол «канониры» забили на 78-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг пытался нанести удар из-за пределов штрафной, мяч задел ногу защитника и прилетел к Месуту Озилу, который тут же головой сделал скидку на Александра Ляказетта, а тот с близкой дистанции поразил цель.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (40 очков), а «Вест Хэм» — 16-е (27 очков).

Другие результаты:

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:0

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0

«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 0:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич» — 1:0 0