«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0.
Свой единственный гол «канониры» забили на 78-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг пытался нанести удар из-за пределов штрафной, мяч задел ногу защитника и прилетел к Месуту Озилу, который тут же головой сделал скидку на Александра Ляказетта, а тот с близкой дистанции поразил цель.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (40 очков), а «Вест Хэм» — 16-е (27 очков).
Другие результаты:
«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:0
«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0
«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 0:1
«Шеффилд Юнайтед» — «Норвич» — 1:0 0