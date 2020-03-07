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    Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом»

    «Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0.

    Свой единственный гол «канониры» забили на 78-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг пытался нанести удар из-за пределов штрафной, мяч задел ногу защитника и прилетел к Месуту Озилу, который тут же головой сделал скидку на Александра Ляказетта, а тот с близкой дистанции поразил цель.

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает девятое место (40 очков), а «Вест Хэм» — 16-е (27 очков).

    Другие результаты:

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:0
    «Кристал Пэлас» — «Уотфорд» — 1:0
    «Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 0:1
    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич» — 1:0 0

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