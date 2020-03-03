Черчесов: Участие Газинского и Ионова в мартовском сборе под большим вопросом

Главный тренер сборной Россиирассказал о мартовском сборе команды, а также о контрольных матчах со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта).

«Когда мы планировали подготовку, мы просчитываем всякие варианты. В футбольном мире мы с тренерами общаемся напрямую.

Во всяком случае, главный тренер сборной Польши, с которой мы сыграем после сбора перед чемпионатом Европы, уже договаривался со шведами, но они ждали жеребьевку.

Так как они со шведами не смогут сыграть товарищеский матч, я с ним обговаривал, что, не дай Бог что, Швеция тогда бы к нам перешла.

Нам попались Дания и Финляндия, скандинавские команды, шведы нам хорошо подходят. Они предложили 28 марта, шведы согласились, мы быстро все подписали.

За плечами уже два больших турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Буквально сегодня мы составляли определенные планы.

Естественно, они коррелируются, потому что тот или иной игрок получает травму. Сейчас Газинский и Ионов под большим вопросом, будут ли они на мартовском сборе, потому что оба травмированы.

Чемпионат стартовал, те футболисты, которых мы хотели посмотреть, должны себя проявить. Если они не проявят, тогда план А не работает, будет план B.

Если он не работает, будет план C. Есть иногда идеи, которые не зависят от тебя. Есть желание, а есть ситуация, которую ты должен учитывать.

Опыт тех лет, что мы работаем в сборной, показывает — практически ни разу не было такого, чтобы ты что-то запланировал, и оно случилось.

Поэтому мы стараемся все вещи просчитывать, чтобы ничего не пропустить», — сказал Черчесов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 0