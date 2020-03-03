Чеферин: Отмена Евро-2020? Давайте оставаться оптимистами

Президент УЕФАпрокомментировал возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса.

«Давайте оставаться оптимистами», — заявил на пресс-конференции после конгресса президент УЕФА Александер Чеферин, передает «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что в вопросе отмены Евро-2020 «никаких дедлайнов нет».

«Мы на постоянной связи с властями стран и Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня не хотелось бы спекулировать на данную тему. Будем изучать каждый конкретный случай и станем принимать решения по мере поступления информации», — отметил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. 0