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    Чеферин: Отмена Евро-2020? Давайте оставаться оптимистами

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    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Давайте оставаться оптимистами», — заявил на пресс-конференции после конгресса президент УЕФА Александер Чеферин, передает «Спорт-Экспресс».

    Он также сказал, что в вопросе отмены Евро-2020 «никаких дедлайнов нет».

    «Мы на постоянной связи с властями стран и Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня не хотелось бы спекулировать на данную тему. Будем изучать каждый конкретный случай и станем принимать решения по мере поступления информации», — отметил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. 0

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