Наставник «Кальяри» находится на грани отставки

Как сообщает Sky Sport Italia,близок к расставанию с главным тренером

По данным источника, cреди возможных кандидатов на замену 56-летнему специалисту называют экс-тренера «Интера» Андреа Страмаччони, бывшего тренера сборной Италии Чезаре Пранделли, экс-наставника «Удинезе» Франческо Гвидолина и Вальтера Дзенгу, работавшего в Серии А с «Кротоне».

Маран работал с «Кальяри» с начала сезона-2018/19. В прошлом чемпионате команда под его руководством заняла 15-е место.

В текущем сезоне Серии А «сардинийцы» занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А. 0