«Фортуна» — «Герта»: счет матча 3:3, обзор голов

Дюссельдорфскаяна своем поле сыграла вничью с берлинской(3:3) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева ушли на перерыв, ведя в три мяча, однако во втором тайме «Герта» в течение десяти минут забила трижды.

В составе «Фортуны» дубль оформил Кенан Караман, еще один мяч на свой счет записал Эрик Томми.

За гостей забили Кунья и Кшиштоф Пентек, еще один мяч стал автоголом в исполнении Томми.

«Герта» находится на 13-й строчке в таблице Бундеслиги. «Фортуна» занимает 16-е место.