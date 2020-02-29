«Фортуна» — «Герта»: счет матча 3:3, обзор голов

Хозяева ушли на перерыв, ведя в три мяча, однако во втором тайме «Герта» в течение десяти минут забила трижды.
В составе «Фортуны» дубль оформил Кенан Караман, еще один мяч на свой счет записал Эрик Томми.
За гостей забили Кунья и Кшиштоф Пентек, еще один мяч стал автоголом в исполнении Томми.
«Герта» находится на 13-й строчке в таблице Бундеслиги. «Фортуна» занимает 16-е место.
Бундеслига. 24-й тур
«Фортуна Д» — «Герта» — 3:3 (3:0)
Голы: Кенан Караман, 6 (1:0). Томми, 9 (2:0). Кенан Караман, 45+1 (3:0). Томми, 64 — в свои ворота (3:1). Кунья, 66 (3:2). Пентек, 75 — с пенальти (3:3)«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 74), Штегер, Томми (Йергенсен, 69), Хеннингс, Кенан Караман (Ампома, 63)«Герта»: Крафт, Боята, Рекик, Клюнтер, Торунарига, Шельбред, Дарида, Дилросюн (Миттельштедт, 46), Лукебакио (Вольф, 46), Пентек (Ибишевич, 90+1), КуньяПредупреждения: Клюнтер, 35. Томми, 40. Боджек, 52. Кунья, 60