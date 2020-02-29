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    Гол Айю принес «Кристал Пэлас» победу над «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Кристал Пэлас» одержал победу над «Брайтоном» в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Кристал Пэлас»
    Футболисты «Кристал Пэлас»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Зе Амекс», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный гол «стекольщики» забили на 70-й минуте. Кристиан Бентеке сделал передачу в чужую штрафную на Джордана Айю, который точным ударом поразил ворота Мэтью Райана.

    Для подопечных Роя Ходжсона этот успех стал вторым подряд.

    АПЛ. 28-й тур
    «Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 — 70 Айю«Брайтон»: Райан, Берн, Монтойя (Джаханбахш, 78), Данк, Уэбстер, Марч (Мюррей, 66), Биссума (Альсате, 82), Проппер, Муй, Троссард, Мопе«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Уорд, Куяте, Маккарти (Ридевалд, 46), Макартур, Заа, Бентеке (Тосун, 87), АйюПредупреждения: Скелотто (27), Бентеке (33), Монтойя (57)

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (36 очков), а «Брайтон» — 15-е (28 очков). 0

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