«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:1, обзор гола

Футболисты «Кристал Пэлас»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Зе Амекс», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный гол «стекольщики» забили на 70-й минуте. Кристиан Бентеке сделал передачу в чужую штрафную на Джордана Айю, который точным ударом поразил ворота Мэтью Райана.
Для подопечных Роя Ходжсона этот успех стал вторым подряд.
АПЛ. 28-й тур
«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 70 Айю«Брайтон»: Райан, Берн, Монтойя (Джаханбахш, 78), Данк, Уэбстер, Марч (Мюррей, 66), Биссума (Альсате, 82), Проппер, Муй, Троссард, Мопе«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Уорд, Куяте, Маккарти (Ридевалд, 46), Макартур, Заа, Бентеке (Тосун, 87), АйюПредупреждения: Скелотто (27), Бентеке (33), Монтойя (57)
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (36 очков), а «Брайтон» — 15-е (28 очков). 0