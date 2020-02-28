Агент Озила: Возможно, мы продлим контракт с «Арсеналом

Агент, рассказал о том, какие планы у футболиста на ближайшее время. Также он поделился информацией о возможном продлении контракта с

«У Месута еще 15 месяцев по контракту. Он точно останется до конца соглашения, нет никаких шансов, что он уйдет.

Когда договор закончится, Озилу будет 32 года и он станет свободным агентом. Не самый плохой расклад. К тому времени у него уже будет около 100 млн подписчиков в социальных сетях, что важно для маркетинга. В 32 года Месут сможет играть на высоком уровне еще два или три года.

Я рассматриваю все варианты, моя работа — обеспечить Озилу наилучший контракт. Варианты есть. Возможно, мы продлим контракт с "Арсеналом". Тут дело за клубом. Если Озил получит предложение, он его рассмотрит», — цитирует Согута Goal.

В этом сезоне Озил провел за команду 22 матч, забил гол и отдав две результативные передачи. 0