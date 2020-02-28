Артета: Мы все еще далеки от тех целей, которые у всех нас есть

Наставникрассказал о сложностях борьбы за место в топ-5 чемпионата Англии.

«Очень тяжело, потому что, глядя на таблицу, мы все еще далеки от тех целей, которые у всех нас есть. Однако мы далеки от этого весь сезон, так что нужно и дальше бороться. Самое главное сейчас — чтобы раздевалка оставалась крепкой, а мы должны продолжать действовать и реагировать», — сказал Артета клубной пресс-службе.

Напомним, что если «Ман Сити» не выиграет дело по апелляции касательно дисквалификации из Лиги чемпионов, то команда, попавшая в топ-5 АПЛ, сможет участвовать в Лиге чемпионов. 0