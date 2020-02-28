ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария ШараповаЗвезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
  • 15:24
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
  • 17:59
    • Циципас стал первым финалистом турнира в Дубае
  • 17:35
    • СМИ: Коронавирус угрожает чемпионству «Ливерпуля»
  • 17:05
    • Кокорин надеется вернуться на прежний уровень и попасть на Евро-2020
  • 15:16
    • Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком недели в ЛЧ
    Все новости спорта

    Артета: Мы все еще далеки от тех целей, которые у всех нас есть

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о сложностях борьбы за место в топ-5 чемпионата Англии.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Очень тяжело, потому что, глядя на таблицу, мы все еще далеки от тех целей, которые у всех нас есть. Однако мы далеки от этого весь сезон, так что нужно и дальше бороться. Самое главное сейчас — чтобы раздевалка оставалась крепкой, а мы должны продолжать действовать и реагировать», — сказал Артета клубной пресс-службе.

    Напомним, что если «Ман Сити» не выиграет дело по апелляции касательно дисквалификации из Лиги чемпионов, то команда, попавшая в топ-5 АПЛ, сможет участвовать в Лиге чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ
  • 26/02/2020 в 23:36
    •
  • Прогноз
  • «Норвич Сити» — «Лестер»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оправится ли «РБ Зальцбург» от разгрома в Германии?
  • «РБ Зальцбург» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Как «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть РПЛ?
  • «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Лестер» прервать серию без побед?
  • «Норвич Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Арсенал» покинул Лигу Европы Футбол Греки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне«Арсенал» весьма неожиданно вылетел из Лиги Европы уже на старте плей-офф 13:030
  • 14:34
    • Шюррле не сыграет с «Динамо»
  • 14:21
    • «Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи»
  • 14:10
    • Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован на 8 лет
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 18:500
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Зенит» серию поражений «Локо»?
  • 4.61
    •
  • 19:31
    • Артета: Мы все еще далеки от тех целей, которые у всех нас есть
  • 19:06
    • Рамос: Месси? Надеюсь, в воскресенье будет не его день
  • 18:56
    • Рами: У Кокорина прекрасная история, к концу сезона она станет ещё лучше
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 18:380
  • 18:16
    • Моуринью: Кейн восстанавливается с опережением графика
  • 17:50
    • Ляпорт пропустит ответный матч с «Реалом»
  • 13:29
    • Тедеско: Задача на весну — выиграть все матчи
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фортуна — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие