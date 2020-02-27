Зидан: В конце игры «Реал» будто подменили

Главный тренерпрокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с(1:2).

«Я недоволен тем, что мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают. Мы должны были сохранять концентрацию 90 минут — особенно против такой команды, как "Сити".

Мы знаем, что это только половина противостояния. Теперь все просто — нужно ехать к "Сити" и побеждать там», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». 0