Гончаренко: Зимой мы хорошо поработали

Главный тренероценил готовность команды ко второй части сезона.

«Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом. Его ждешь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ЦСКА сделает все, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице.

Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, еще на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь "Урала". Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Урал» пройдет 29 февраля. 0