«Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье»: счет матча 3:0, обзор голов

В ответном финальном матче Суперкубка Южной Америкикрупно обыграл эквадорскийсо счетом 3:0.

Фрагмент матча twitter.com/flamengo 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Забитыми мячами в ответном матче отметились Габриэл Барбоза, ранее выступавший за миланский «Интер», и Жерсон, отметившийся дублем. Второй гол он забил с передачи Витиньо, который провел четыре сезона в составе ЦСКА.

Таким образом, по сумме двух встреч (первая игра — ничья 2:2) бразильцы стали победителями турнира, при чем впервые в своей истории.

Суперкубок Южной Америки. Ответный матч «Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье» — 3:0 (1:0) Голы: Барбоза, 19 (1:0); Жерсон, 65 (2:0); Жерсон, 89 (3:0)Удаления: Аран, 23 («Фламенго»); Кабеса, 89 («Индепендьенте дель Валье»)

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