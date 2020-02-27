«Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/flamengo
Забитыми мячами в ответном матче отметились Габриэл Барбоза, ранее выступавший за миланский «Интер», и Жерсон, отметившийся дублем. Второй гол он забил с передачи Витиньо, который провел четыре сезона в составе ЦСКА.
Таким образом, по сумме двух встреч (первая игра — ничья 2:2) бразильцы стали победителями турнира, при чем впервые в своей истории.
Суперкубок Южной Америки. Ответный матч
«Фламенго» — «Индепендьенте дель Валье» — 3:0 (1:0)
Голы: Барбоза, 19 (1:0); Жерсон, 65 (2:0); Жерсон, 89 (3:0)Удаления: Аран, 23 («Фламенго»); Кабеса, 89 («Индепендьенте дель Валье»)
#QTDC #ARecopaÉNossa #DesfileDosCampeões— Flamengo (@Flamengo) February 27, 2020
📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/uxp6onH6Fw