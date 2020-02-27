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    Бензема продлил контракт с «Реалом»

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    Нападающий «Реала» Карим Бензема продлил контракт с мадридским клубом, информирует AS.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Агент футболиста Карим Джазири заявил, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

    «Карим недавно продлил контракт до 2022 года, это официально. У них идеальная гармония с "Реалом", все эти годы у него все было здорово, однако он всегда говорил, что "Лион" в его сердце.

    "Лион" всегда оставался его командой с момента ухода», — заявил Джазири.

    Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провел за мадридский клуб 498 матчей и забил 240 голов. 0

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