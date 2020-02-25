Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший

Главный тренер «Реала»рассказал, чего ждет от предстоящего домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«В футболе главное — результат. Команда практически не изменилась [за последние несколько недель].

Мы хорошо играли с "Леванте", только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с "Сити" дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут.

Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это "Реал" против "Манчестер Сити", а не Зидан против Гвардиолы.

Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и "Сити". Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах.

Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Топ-тренеров много, но мне кажется, что он — лучший.

У "Сити" много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0