ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТриллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
  • 20:32
    • Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший
  • 19:53
    • Маттеус: «Баварии» понадобится удача, но выиграть «требл» вполне реально
  • 17:32
    • Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг
  • 16:45
    • «Челси» предложит «Атлетико» обмен Кепы на Облака
  • 14:59
    • Сборная России начнет тренировочный сбор 22 марта
    Все новости спорта

    Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший

    Футбол Реал Мадрид Футбол Испании Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от предстоящего домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «В футболе главное — результат. Команда практически не изменилась [за последние несколько недель].

    Мы хорошо играли с "Леванте", только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с "Сити" дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут.

    Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это "Реал" против "Манчестер Сити", а не Зидан против Гвардиолы.

    Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и "Сити". Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах.

    Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Топ-тренеров много, но мне кажется, что он — лучший.

    У "Сити" много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
  • Вчера в 20:31
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Манчестер Сити»
  • 1.65
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» в Италии?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Лэмпарда сыграет в Лондоне закрыто
  • «Челси» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Армейское дерби будет спокойным
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета Футбол Прогресс «Арcенала» демонстрирует большой потенциалРеакция прессы на матч «Арсенал» — «Эвертон» Вчера в 20:150
  • 20:13
    • Рамос: Для «Реала» настал момент истины в Лиге чемпионов
  • 19:57
    • Румменигге: Мечтаю еще раз пережить эмоции от «золотого хет-трика»
  • 19:29
    • Гуллит: «Бавария» — фаворит этой Лиги чемпионов
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», «Лестер» уступил «Ман Сити», крупная победа «МЮ»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 00:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 19:16
    • Кулибали: «Наполи» по силам доставить проблемы даже «Барселоне»
  • 18:56
    • Марадона: Надеюсь, что в матче с «Наполи» Месси не продемонстрирует своих чудес
  • 18:44
    • УЕФА не исключает отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» Вчера в 14:060
  • 18:27
    • Мещеряков: Контракт с Чорлукой продлили на очень приемлемых условиях
  • 18:06
    • «Сибирь» уверенно переиграла «Магнитку»
  • 17:58
    • Россиянин Липинец проведет бой за титул временного чемпиона мира
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие