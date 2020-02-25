Силва и Эррера пропустят ответный матч против «Боруссии» Д

Как сообщает официальный сайт парижан, бразильский центрбек травмировал правое бедро в матче с «Бордо» (4:3), из-за чего будет отсутствовать около трех недель.
Ситуация с Эррерой сложнее. Хавбек травмировал мышцу бедра. Сроки его восстановления, по данным СМИ, составляют от 6 до 8 недель. Велика вероятность, что испанец не выйдет на поле до апреля.
У ПСЖ есть и другие потери. Защитник парижан Тома Менье и хавбек Марко Верратти тоже не сыграют во втором матче против «шмелей». Оба футболиста пропустят поединок из-за перебора желтых карточек.
Ответный матч между ПСЖ и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже. В первой встрече дортмундцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1. 0