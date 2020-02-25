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    Стал известен судья на Эль-Класико

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    Главным арбитром матча 26-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» назначен Антонио Матеу Лаос, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

    Антонио Матеу Лаос
    Антонио Матеу Лаос

    Отметим, что Антонио в пятый раз будет работать на главном противостоянии испанского футбола. Наиболее памятным среди его предыдущих Эль Класико был финал Кубка Испании-2014, выигранный «Реалом» 2:1.

    Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи — 23:00 мск.

    «Барселона» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» располагается на второй строчке, отставая на два очка. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. 0

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