Стал известен судья на Эль-Класико

Главным арбитром матча 26-го тура Ла Лиги междуназначен, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

Отметим, что Антонио в пятый раз будет работать на главном противостоянии испанского футбола. Наиболее памятным среди его предыдущих Эль Класико был финал Кубка Испании-2014, выигранный «Реалом» 2:1.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи — 23:00 мск.

«Барселона» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» располагается на второй строчке, отставая на два очка. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. 0