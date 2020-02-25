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    «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

    Футбол Футбол России Локомотив
    Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука

    Новое соглашение с 34-летним хорватским футболистом рассчитано до 2021 года.

    «Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро», — заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

    Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоевывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

    Всего за московский клуб защитник провел 201 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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