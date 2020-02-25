«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Новое соглашение с 34-летним хорватским футболистом рассчитано до 2021 года.
«Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро», — заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоевывал Кубок и один раз Суперкубок страны.
Всего за московский клуб защитник провел 201 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Капитан остаётся с нами! ❤️💚— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 25, 2020
«Локомотив» продлил контракт с Ведраном Чорлукой до лета 2021 года!
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