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    Вернер: Возможно, мой стиль игры подойдет «Ливерпулю»

    Футбол Футбол Германии РБ Лейпциг
    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    «Клопп — один из лучших в мире тренеров, и он тоже немец. Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в "Ливерпуль" со своим стилем игры. Но я не думаю об этом сейчас, потому что у нас так много общего с "Лейпцигом".

    Я не буду ничего исключать. У нас есть чемпионат Европы летом, хочу сосредоточиться на этом турнире. Обо всем остальном я подумаю после сезона», — цитирует Вернера Sky Sports.

    Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» 58 миллионов евро и сразу начать переговоры с форвардом. 0

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