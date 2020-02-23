Вернер: Возможно, мой стиль игры подойдет «Ливерпулю»

Нападающийпрокомментировал информацию об интересе к нему со стороны

«Клопп — один из лучших в мире тренеров, и он тоже немец. Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в "Ливерпуль" со своим стилем игры. Но я не думаю об этом сейчас, потому что у нас так много общего с "Лейпцигом".

Я не буду ничего исключать. У нас есть чемпионат Европы летом, хочу сосредоточиться на этом турнире. Обо всем остальном я подумаю после сезона», — цитирует Вернера Sky Sports.

Ранее появилось информация, что «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа футболиста до конца апреля, чтобы заплатить «РБ Лейпциг» 58 миллионов евро и сразу начать переговоры с форвардом. 0