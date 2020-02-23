Азар может не сыграть с «Манчестер Сити»

Полузащитникполучил повреждение в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» (0:1).

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заменил вингера на 67-й минуте встречи. Бельгиец покидал поле, прихрамывая.

«Эден получил сильный удар по голеностопу. Ощущения плохие. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что будет завтра», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

На следующей неделе «Реалу» предстоит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», а также матч 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

Ранее Азар пропустил 2,5 месяца из-за травмы, вернувшись в строй к матчу с «Сельтой» 16 февраля. 0