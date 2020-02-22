Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Леганесом»

Федор Смолов
rccelta.es
Напомним, что в прошлом туре Смолов забил свой первый гол за команду. Случилось это в игре против мадридского «Реала» (2:2).
Напомним, Смолов выступает за испанский клуб на правах аренды из «Локомотива». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Матч «Сельта» — «Леганес» состоится сегодня, 22 февраля, в 15:00 по московскому времени.
🔥🔥 19 convocados 🔥🔥— RC Celta (@RCCelta) February 8, 2020
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