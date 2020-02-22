«Лестер» — «Манчестер Сити»: счет 0:1, обзор гола

В рамках 27 тура АПЛодержал минимальную победу над(0:1).

«Лисы» имели свои шансы. Лучший был у Джейми Варди, который вышел один на один с вратарем. Футболист пробил низом в дальний угол, но попал в штангу.

Счет был открыт лишь на 80 минуте. Гарбиэл Жезус, вышедший на замену вместо Серхио Агуэро, который не забил пенальти, получил проникающий пас от Мареза и пробил в ближний угол ворот мимо Шмейхеля.

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«Горожане» набрали 57 очков и оторвались от «Лестера» на 7 пунктов. Для хозяев это третья безвыигрышная встреча.