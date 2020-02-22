«Лестер» — «Манчестер Сити»: счет 0:1, обзор гола

Габриэл Жезус
«Манчестер Сити»
«Лисы» имели свои шансы. Лучший был у Джейми Варди, который вышел один на один с вратарем. Футболист пробил низом в дальний угол, но попал в штангу.
Счет был открыт лишь на 80 минуте. Гарбиэл Жезус, вышедший на замену вместо Серхио Агуэро, который не забил пенальти, получил проникающий пас от Мареза и пробил в ближний угол ворот мимо Шмейхеля.
«Горожане» набрали 57 очков и оторвались от «Лестера» на 7 пунктов. Для хозяев это третья безвыигрышная встреча.
АПЛ. 27 тур
«Лестер» — «Ман Сити» — 0:1
Гол: 0:1 — 80 Габриэл Жезус«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Фукс (Перес, 90), Эванс, Чилуэлл, Прат (Джеймс, 85), Мэддисон, Тилеманс, Сеюнджю, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Менди, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77)