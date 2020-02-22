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    Гол Жезуса принес «Ман Сити» выездную победу

    «Лестер» — «Манчестер Сити»: счет 0:1, обзор гола

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    В рамках 27 тура АПЛ «Ман Сити» одержал минимальную победу над «Лестером» (0:1).

    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус

    «Лисы» имели свои шансы. Лучший был у Джейми Варди, который вышел один на один с вратарем. Футболист пробил низом в дальний угол, но попал в штангу.

    Счет был открыт лишь на 80 минуте. Гарбиэл Жезус, вышедший на замену вместо Серхио Агуэро, который не забил пенальти, получил проникающий пас от Мареза и пробил в ближний угол ворот мимо Шмейхеля.

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    «Горожане» набрали 57 очков и оторвались от «Лестера» на 7 пунктов. Для хозяев это третья безвыигрышная встреча.

    АПЛ. 27 тур
    «Лестер» — «Ман Сити» — 0:1
    Гол: 0:1 — 80 Габриэл Жезус«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Фукс (Перес, 90), Эванс, Чилуэлл, Прат (Джеймс, 85), Мэддисон, Тилеманс, Сеюнджю, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Менди, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77)
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