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    Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи»

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    ФК «Сочи» хочет подписать контракт с центральным защитником Адилем Рами, сообщает RMC Sport.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    По данным издания, руководство сочинцев уже ведет переговоры с 34-летним французом, который является свободным агентом.

    Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, клиентом которого является Рами, прокомментировал информацию о возможном переходе француза в клуб РПЛ

    «Интересуется ли "Сочи" Рами? Да, интерес действительно есть», — цитирует Руиза Sport24.ru.

    Последним клубом Адиля Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Сегодня турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

    Ранее он выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

    «Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков. 0

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