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    Вернер: «РБ Лейпциг» очень гордится победой над «Тоттенхэмом»

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    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер после победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что у его команды был шанс забить второй мяч.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    «Мы показали хороший футбол. Мы держали игру в руках, не хватало только гола. После пенальти было важно сдерживать их в защите в заключительной стадии матча.

    Я упустил пару моментов раньше и пенальти это не исправит. Но я хотел пробить 11-метровый. Я сохранял спокойствие и реализовал пенальти. Я счастлив, что смог забить гол для своей команды.

    После гола у нас был хороший шанс забить второй. Знаете, играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Так что мы очень гордимся. Мы очень молодая команда, поэтому нам еще нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь нас много хороших эмоций для ответной игры — посмотрим, что произойдет в Лейпциге», — рассказал Вернер в комментарии официальному сайту УЕФА.

    Ответный матч пройдет 10 марта в Лейпциге. 0

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