«Аталанта» — «Валенсия»: счет матча 4:1, обзор голов

нанесла крупное поражениев первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 4:1.

Бергамская команда вышла вперед на 16-й минуте, когда Ханс Хатебур на линии вратарской замкнул прострел от Алехандро Гомеса.

За три минуты до перерыва «Аталанта» удвоила свое преимущество. Йосип Иличич принял мяч у штрафной площади, освободился от опеки и пробил с правой ноги в дальнюю девятку.

На 57-й минуте Ремо Фройлер довел дело до разгроми, с линии штрафной площади подкрутив мяч в дальний угол.

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Еще через пять минут дубль оформил Хатебур, который ворвался в штрафную площадь и нанес неотразимый удар по воротам Хауме Доменека.

«Летучие мыши» ответили на 66-й минуте. Денис Черышев, едва выйдя на замену, перехватил мяч на чужой половине поля и с левой ноги точно пробил в дальний нижний угол чужих ворот.

Лига чемпионов. 1/8 финала «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1 (2:0) Голы: 1:0 — 16 Хатебур, 2:0 — 42 Иличич, 3:0 — 57 Фройлер, 4:0 — 62 Хатебур, 4:1 — 66 Черышев«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич (Тамез, 90+2), де Рон, Иличич, Паломино«Валенсия»: Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73)Предупреждение: Хатебур (79)

Ответная игра пройдет в Испании 10 марта. 0