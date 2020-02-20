«Аталанта» — «Валенсия»: счет матча 4:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Милане на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 4:1.
Бергамская команда вышла вперед на 16-й минуте, когда Ханс Хатебур на линии вратарской замкнул прострел от Алехандро Гомеса.
За три минуты до перерыва «Аталанта» удвоила свое преимущество. Йосип Иличич принял мяч у штрафной площади, освободился от опеки и пробил с правой ноги в дальнюю девятку.
На 57-й минуте Ремо Фройлер довел дело до разгроми, с линии штрафной площади подкрутив мяч в дальний угол.
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Еще через пять минут дубль оформил Хатебур, который ворвался в штрафную площадь и нанес неотразимый удар по воротам Хауме Доменека.
«Летучие мыши» ответили на 66-й минуте. Денис Черышев, едва выйдя на замену, перехватил мяч на чужой половине поля и с левой ноги точно пробил в дальний нижний угол чужих ворот.
Ответная игра пройдет в Испании 10 марта. 0