«Зенит» не будет продлевать контракт с Шатовым

Руководитель компании ProSportsManagementсообщил, чтоне станет предлагать новый контракт полузащитнику петербургской команды

Напомним, что действующее соглашение 29-летнего футболиста с питерским клубом рассчитано до июня 2020 года.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что "Зенит" не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня.

Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в "Зените", команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», — цитирует Ткаченко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Сочи». В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. 0