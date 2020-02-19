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    «Зенит» не будет продлевать контракт с Шатовым

    Футбол Футбол России Зенит
    Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что «Зенит» не станет предлагать новый контракт полузащитнику петербургской команды Олегу Шатову.

    Олег Шатов
    Олег Шатов

    Напомним, что действующее соглашение 29-летнего футболиста с питерским клубом рассчитано до июня 2020 года.

    «В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что "Зенит" не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня.

    Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в "Зените", команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», — цитирует Ткаченко «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Шатов может перейти в «Сочи». В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. 0

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