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    Тухель: Возвращение в Дортмунд меня радует

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    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно.

    Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0

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