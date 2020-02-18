ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешБлестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • 22:21
    • Холанд в старте на матч с ПСЖ
  • 22:06
    • Юрлова-Перхт одна представит Россию в масс-старте на ЧМ в Антерсельве
  • 22:06
    • Салах, Фирмино и Мане сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Атлетико»
  • 21:53
    • Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
  • 21:40
    • «Ак Барс» завоевал первое место в Восточной конференции
    Все новости спорта

    Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин будет защищать цвета «канониров».

    Юрий Лодыгин и представители «Арсенала»
    Юрий Лодыгин и представители «Арсенала»

    Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев.

    Известно, что голкипер приехал в Турцию, где «Арсенал» проводил свои третье сборы перед стартом РПЛ. В клубе ему назначили 19 номер.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • Вчера в 21:08
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — ПСЖ
  • 1.67
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увезет ли «Ливерпуль» еврокубковую победу из Мадрида?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Две атакующие команды забьют много
  • «Аталанта» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победыРеакция прессы на матч «Реал» — «Сельта» Вчера в 20:480
  • 17:46
    • Кудерметова обыграла вторую ракетку Украины в Дубае
  • 17:14
    • Экс-игрок ЦСКА подпишет контракт с «Уралом»
  • 16:15
    • Павлюченкова обыграла чемпионку Дубая на старте турнира
    Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл Футбол «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силуМерсисайдцы с большим трудом смогли одолеть главного аутсайдера чемпионата Англии Вчера в 14:020
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аталанта» удивлять в ЛЧ?
  • 2.94
    •
  • 21:50
    • «Торпедо» на выезде обыграло «Спартак»
  • 21:45
    • Большунов: Сборная Норвегии собирается бороться со мной нечестно, я очень зол
  • 21:30
    • «Локомотив» разгромил «Витязь»
    «Ливерпуль» Футбол ЛЧ. «Атлетико» примет «Ливерпуль», ПСЖ в гостях у «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 22:200
  • 15:56
    • «Барселона» платила за поддержку Бартомеу и очернение игроков команды
  • 15:44
    • «Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Сити»
  • 15:27
    • Лидер «Тоттенхэма» перенесет операцию и пропустит несколько недель
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие