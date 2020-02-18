Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

Как сообщает пресс-служба тульского, бывший голкипербудет защищать цвета «канониров».

Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев.

☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала»

Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.

В составе оружейников голкипер будет выступать под №19.

😉Юрий, добро пожаловать в «Арсенал»! pic.twitter.com/onWzEypuc1 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 18, 2020

Известно, что голкипер приехал в Турцию, где «Арсенал» проводил свои третье сборы перед стартом РПЛ. В клубе ему назначили 19 номер.

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