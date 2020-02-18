Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

Юрий Лодыгин и представители «Арсенала»
«Арсенал»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев.
☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 18, 2020
Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
В составе оружейников голкипер будет выступать под №19.
😉Юрий, добро пожаловать в «Арсенал»! pic.twitter.com/onWzEypuc1
Известно, что голкипер приехал в Турцию, где «Арсенал» проводил свои третье сборы перед стартом РПЛ. В клубе ему назначили 19 номер.