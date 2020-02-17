«Зенит» сыграет с «Шальке» в Германии

проведет товарищеский матч с, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» сыграет матч в Германии 29 марта ФК «Зенит» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Встреча состоится 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Для арены этот матч станет первым после реконструкции. Обновленная вместимость стадиона составляет 5 тысяч человек.

Ранее «Зенит» и «Шальке» встречались в товарищеских матчах дважды. В январе 2007 года на «Фельтинс-Арене» немецкая команда одержала победу со счётом 2:1, а в ноябре 2018 года на «Газпром Арене» сильнее оказались «сине-бело-голубые». Счет был аналогичным — 2:1. 0