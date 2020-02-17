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    Первый канал покажет матч «Реал» — «Барселона»

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    Первый канал в прямом эфире покажет матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала.

    Тони Кроос
    Тони Кроос

    Встреча «Реал» — «Барселона» пройдет в Мадриде 1 марта.

    Напомним, что на территории России матчи Примеры транслируют «Матч ТВ» и «Телеспорт».

    Также на Первом канале можно будет увидеть боксерский поединок в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом.

    Бой состоится 29 февраля американском городе Фриско в андеркарде поединка между американскими боксерами Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

    Кроме того, на Первом канале 1 марта состоится прямая трансляция мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. 0

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