Первый канал покажет матч «Реал» — «Барселона»

Встреча «Реал» — «Барселона» пройдет в Мадриде 1 марта.
Напомним, что на территории России матчи Примеры транслируют «Матч ТВ» и «Телеспорт».
Также на Первом канале можно будет увидеть боксерский поединок в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом.
Бой состоится 29 февраля американском городе Фриско в андеркарде поединка между американскими боксерами Майки Гарсией и Джесси Варгасом.
Кроме того, на Первом канале 1 марта состоится прямая трансляция мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. 0