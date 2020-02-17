Первый канал покажет матч «Реал» — «Барселона»

Первый канал в прямом эфире покажет матч 26-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала.

Встреча «Реал» — «Барселона» пройдет в Мадриде 1 марта.

Напомним, что на территории России матчи Примеры транслируют «Матч ТВ» и «Телеспорт».

Также на Первом канале можно будет увидеть боксерский поединок в тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом.

Бой состоится 29 февраля американском городе Фриско в андеркарде поединка между американскими боксерами Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Кроме того, на Первом канале 1 марта состоится прямая трансляция мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. 0